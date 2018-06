Čejková se dohaduje o statisíce

Její obsah zatím není známý.

Moderátorka přitom ještě ve středu vysvětlovala, že čeká na nabídku od svého muže, profesionálního golfisty Alexe Čejky. "Já nic nenavrhuji, navrhuje manžel," říkala.

Soud měl rozhodnout, zda moderátorce Mirce Čejkové přizná požadované výživné ve výši 150 000 korun měsíčně na každého z jejích nezletilých synů, Alexe a Felixe. Tedy zhruba stonásobek běžného výživného. To v Česku bývá kolem 1500 korun.

Její manžel na to nechtěl přistoupit a nabízel, že bude po rozvodu dětem platit školy a osobní trenéry golfu či jiného sportu. Podle jeho odhadu by měla stačit částka sedmdesát tisíc korun měsíčně na každé dítě. K tomu chce přidat na každého syna dalších deset tisíc měsíčně.

Pro české soudy jsou pře o tak vysoké částky velmi neobvyklé. Z ankety mezi soudci vyplynulo, že ani mimořádně vysoké výživné nepřesahuje třicet tisíc korun.

Pražská soudkyně Dana Svobodová říká, že se soud při určování výživného řídí příjmem rodičů i tím, aby se dětem po rozvodu nezhoršila životní úroveň.

Podle oficiálních údajů loni golfista Alex Čejka vydělal 1 182 883 dolarů hrubého, což je zhruba třicet milionů korun. Na soud se obrátil právě on, aby mu rozsudek zajistil styk s dětmi.

ANKETA

Jak jste se dohodli na výživném?

Karel Šíp

bavič

(Rozvedl se s Marcelou Holanovou. Synovi dává měsíčně 10 tisíc, platí mu byt a telefon. Holanové vyplácí 15 tisíc měsíčně)

"Jde o to, pokrýt potřeby dítěte. Nejde tu ani o výši, ale o snahu rozumně se dohodnout. Jakmile se to dostane do roviny, že se kladou jenom přemrštěné požadavky s nadějí, že soud půjde o něco níž, ale částka je nadsazená, je to cesta do pekel."

Kateřina Kornová

modelka

(Bývalá manželka zpěváka Jiřího Korna, dvě děti)

"Částku navrhoval Jiřího právní zástupce. Dohodli jsme se a nic na tom celých osm let neměnili. Jirka bere děti v zimě na hory, platí jim kroužky a letní dovolenou. Ale až donedávna jsem se musela také pořádně ohánět."

Světlana Nálepková

zpěvačka

(Bývalá manželka mima Michala Nesvadby, mají jednu dceru)

"S Michalem jsme nic neměli a to málo jsme si rozdělili napůl. Alimenty byly směšným poplatkem. Potřebovala jsem desetkrát tolik. Teď už naštěstí dělíme výdaje na Pepinu napůl. Jinak si myslím, že žena tady nemá zastání. Jsme bezprávní stát."