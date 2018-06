Čejková: Podepsání smlouvy s Primou řeší můj právník

Prima je na vás údajně naštvaná, že jste ještě před tiskovou konferencí prozradila víc, než jste měla...

Únik informací z Primy jsem jen potvrdila. Deník Aha! měl domluvený rozhovor s mým manželem, a když se mě někdo zeptá: mám tuhle informaci z Primy, je to pravda?, tak neřeknu, že ne. Jen jsem potvrdila to, co už se čtrnáct dní vědělo.

Její návrat do zpráv je ve hvězdách Čejková naštvala Primu

Nastupujete tedy od 4. února do Primy jako moderátorka večerního zpravodajství po boku Pavla Zuny?

Neřekla jsem nikdy, že tam nastupuju. Řekla jsem, že o mě měli na Primě zájem a že probíhala jistá jednání. Smlouvu uzavřenou nemám a je to pro mě pořád v téhle fázi.

Vážně o návratu na televizní obrazovku ale uvažujete...

Samozřejmě že o tom vážně uvažuju, když už o nabídce jednám.

Na tiskové konferenci měla být puštěna jakási vaše zdravice, kterou jste pro Primu natočila, to už se mi zdá vážnější než jen vážné... Nicméně puštěna nebyla.

To je jejich problém. Proč by to taky vysílali, když už to bylo venku. Věděli, že nebudu na té tiskovce, proto se mnou nějaká redaktorka natočila pár slov.

A kde právě jste?

Jsem pracovně na Moravě. To byl také důvod, proč jsem se včas z tiskové konference omluvila.

Jaká je vaše pracovní náplň, čím se momentálně živíte?

To, co dělám, nesouvisí vůbec s médii. Díky spolupráci s Janou Bobošíkovou jsem se dostala k evropským fondům a navázala jsem tak trochu na charitu, kterou jsem dřív dělala. Pomáhám teď realizovat a shánět peníze pro projekty, které pomáhají různým organizacím, které potřebují peníze, třeba škole, do které chodí moje dcera Petra. A mám teď zrovna dost práce s tím, abych dorazila to, co mám rozdělané.

...než nastoupíte na Primu?

Znovu opakuji, že nemám podepsanou smlouvu. Neřeším to, je to věc mého právníka. Pro mě je to všechno tak, jak to bylo předevčírem, před týdnem.

Smlouva je postavená na spolupráci na dobu určitou, proč?

Vždycky jsem uzavírala smlouvy s ohledem na to, že mám doma děti, a všichni vědí, že když budou něco potřebovat nebo se změní jejich potřeby, tak odtamtud odejdu. To si do smlouvy dávám vždycky. Prostě jsem na to tak zvyklá a mám to tak. Neuvažuju o dlouhých časových horizontech, na doživotí v televizi nebudu.

Mít za kolegu Pavla Zunu byla podmínka k jednání?

S tím jsem byla oslovena. Nabídka byla, že Pavel Zuna a já. Řekla jsem, že to je to jediné, co pro mě přichází v úvahu. Nemám zapotřebí chodit do zajetého zpravodajství vedle jiného člověka, ale tohle má pro mě logiku. A vůbec, když má něco vzniknout a něco se změnit, ne naskakovat do rozjetého vlaku, to pro mě nemá smysl. Byla jsem vždy u něčeho, co se rozjíždělo, co začínalo. To je na tom to půvabné, když něco vzniká, staví se na nohy, mění se a můžete u toho být, pak už je to pořád to samé.

Když se vrátíte do televize, budete zase víc na očích. Teď jste možná víc kvůli vašemu manželovi, který byl odsouzen za podvody...

Je pravda, že naše jednání také probíhala tak, že jsem vůbec nevěděla, jestli mi stojí za to se někam vracet a dostat se zase do bulvárních zájmů.

Jsou důvodem návratu do televize i finance? Prý je teď hodně potřebujete...

Na co? Já jsem se o sebe vždycky dokázala postarat. Nabídka vzešla ze strany televize, inzeráty jsem si opravdu nedávala. A když jdu do práce a jdu pracovat, logicky za to požaduju peníze. Kromě prvního konkurzu v roce 1989 jsem šla do televize vždy, když mě oslovili.

Prozradíte částku, na kterou jste kývla?

Ne, ale je to normální, běžná částka, nemyslím si, že v tom byl problém.