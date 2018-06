Čejková otevřeně o postižené dceři: Díky Petře jsem kvalitní člověk

"Vůbec jsem tehdy nevěděla, co se děje," řekla Čejková v pořadu Máme dítě na Barrandově, který televize odvysílá v sobotu podvečer.

"Byla jsem v opačné situaci než dnešní rodiče, kterým různé testy před porodem dokážou prozradit, jestli se jím narodí zdravé dítě. Já tehdy na všechno přicházela postupně. A do konce i ve chvíli, kdy jsem říkala, že není všechno v pořádku, jsem byla svým okolím ujišťována, že je ještě čas, že věci zbytečně dramatizuji," vzpomíná Čejková.

"Vybavuje se mi, jak jsem chodila do porodnice a devět měsíců snila o baletce, o tom, co budu a nebudu dělat jako moje maminka. Když dneska vidím sedět Petru na školní besídce, samozřejmě si říkám, že jsem mohla sedět i na promoci v Harvardu."

Mirka Čejková v pořadu Máme dítě na TV Barrandov se synem Felixem a Ivou Kubelkovou

Splíny a bezmoc jsou ale v případě výchovy mentálně postižené dcery dávno pryč, i když cesta k vnitřnímu klidu byla velmi zdlouhavá.

"Coby novinářka jsem od začátku měla tendence sbírat veškeré informace. To vyrovnání bylo o tom, že jsem tu já a ona. A když tu nebudu já, tak kdo? Není to o mně, ale o ní. Ona je šťastná, a to je důležité. Osobně Petře vděčím za hrozně moc, hodnoty vnímám úplně jinak a v jistém směru můžu říct, že jsem díky Petře kvalitní člověk."

Čejková před lety začala studovat i funkce lidského mozku, aby dokázala posunout původní prognózy lékařů.

"Péťa dnes má vlastní diář, tu ples, tu zájezd. A o tom to je. O kvalitě jejího života, ne mého," uzavřela Čejková. Z druhého manželství s golfistou Alexem Čejkou má ještě dvě děti, syna Felixe a Alexe.