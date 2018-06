Čejková: Obrazovka mě stále láká

"Určitě bych se nemohla vrátit do zpravodajství. Také to už pro mne neobsahuje žádnou výzvu. Teoreticky vzato, kdyby vznikla nějaká nová televize a nabídla by mi moderování zpráv, možná, že bych to zvažovala."

"Nova mi ale dala určitý návrh. Jde o pořad o mezilidských vztazích, o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi manželi, mezi přáteli. Po tom, co jsem prožila, jsem už schopna otevřeně o všem hovořit," řekla Mirka Čejková, která nedávno oslavila dvaačtyřicáté narozeniny.

Ovšem obrazovka ji stále láká, zřejmě si bez ní nedovede svůj život představit a tak bude na Nově uvádět přímý přenos pořadu Já a ty, Test národa 2004.

Panáka si nedám

"Přímý přenos je pro mne úžasný, má neobvyklé kouzlo. Teď se většina pořadů předtáčí, to už není ono. Při živém vysílání se může leccos stát. Takže určitě si před vysíláním nedám panáka, protože musím být maximálně soustředěná," poznamenala.

Chůva mi se vším pomáhá

Mirka Čejková má z prvního manželství mentálně postiženou dceru, z druhého dva syny. "Kluci už oba chodí do školky, šestnáctiletá Petruška navštěvuje speciální školu. Starám se o ni jako o kluky. Už tři roky s námi bydlí chůva, která je pro mne druhou mámou a se vším mi pomáhá."

Myslela si, že je to navěky

Když se Mirka Čejková poprvé provdala, myslela si, že to bude na věky. Postižené dítě byl pro oba manžele šok, který neunesli. "Každý jsme to prožíval jinak. Bylo nám spolu těžko, a tak jsme se v dobrém rozešli," svěřila se.

A k rozvodu s milionářem Čejkou prý došlo proto, že jí příliš usurpoval. "Pro mne je ve vztahu nejdůležitější mít svobodu. Nechci, aby mě někdo předělával, aby mi bral práci. Ve druhém manželství jsem najednou měla pocit, že jsem se všeho vzdala. Myslím si, že fungující vztah nemůže stát na tom, že se někdo obětuje pro druhého. Chci mít partnera, který tohle pochopí," podotkla Mirka, která v současné době žije s fotbalovým manažerem Markem Vítem.