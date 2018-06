Čejková naštvala Primu, její nástup do zpráv je ve hvězdách

Výkonný ředitel TV Prima Petr Chajda odmítl potvrdit informace, které vypustil bulvární deník, jenž v den konání tiskové konference otiskl dvojrozhovor s Čejkovou a jejím manželem Markem Vítem.

Čejková v něm prozrazuje, že se doma o nabídce Primy poradili a vzhledem k plánům, jaké jako rodina mají, se rozhodla do televize vrátit. Jedinou podmínkou, která vzešla nakonec i od samotného vedení televize, byla spolupráce s Pavlem Zunou, s nímž v minulosti několik let uváděla hlavní večerní zprávy televize Nova.

"O jiné nabídce, pokud by šlo o kohokoliv jiného, bych ani neuvažovala. Těžko bych šla na obrazovku s nějakým zajíčkem, kterého by chtěla televize zaučovat. Moderátorský tandem je týmová práce. A my se s Pavlem známe už dlouho," řekla Čejková Aha! s tím, že práci na Primě přijala na dobu určitou a smlouvu ještě nepodepsala.

Čejková nedorazila, Zuna z tiskovky utekl

Na tiskovou konferenci do kavárny a restaurace JET SET ovšem nedorazila. Omluvila se již pár dní před jejím konáním, že má něco neodkladného. Nedostupný byl také její mobilní telefon.

Šéf zpravodajství na Primě Pavel Zuna se ke svému údajnému návratu na obrazovku po boku Čejkové nevyjádřil. Ačkoli průvodce tiskové konference sliboval zodpovězení doplňujících otázek po skončení tiskovky, Zuna neodpověděl už na nic. Hned po tiskové konferenci se totiž vypařil.

Jediná jasná informace, která z tiskovky kolem nového večerního zpravodajství Primy vzešla, byla podoba zpráv, čas jejich vysílání a jeho dvě moderátorské dvojice.

Pětačtyřicetiletá Čejková už na Primě uváděla magazín Extra. Dlouho byla jednou z nejpopulárnějších osobností Novy, několikrát ji diváci v anketě Anno zvolili nejoblíbenější ženou. Po svém odchodu z Novy v lednu 2003 o sobě dávala na veřejnosti vědět hlavně díky manželství s odsouzeným Markem Vítem.