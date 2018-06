Čejková je opět bez manžela, beznaději ale nepropadá

Čejková přiznává, že k životu má jiný přístup. A mezidobí, kdy se musí starat o své děti sama, vyplňuje nejrůznějšími aktivitami. "Myslím, že za svůj současný vnitřní klid vděčím i tomu, že člověk je zralejší a možná i tím, že pravidelně sportuju," tvrdí s úsměvem.

Mirka, které nedávno Prima opět prodloužila pracovní smlouvu, se nechystá na žádné zkrášlovací operace ani si nehodlá nechat zvětšit ňadra. "Nikomu nevyvracím, když se pro takovou věc rozhodne, ale já ji nemám v plánu. Se svým tělem jsem spokojená," říká.

Zajímavé je, že její děti ji na obrazovce sledují jen málokdy. "Pořady v televizi jim od malička dávkuju. Nevyrůstali na televizi, když byli úplně malí, tak jsem jim vybírala třeba videopohádky a vždycky jsem dbala na to, kolik času při nich stráví," tvrdí.

Ona sama vždycky velice ráda četla, a tak se snažila přenést tento svůj zájem i na své děti. "Kluci mají rádi knížky. Rádi chodíme do knihkupectví si prohlédnout novinky a něco vybrat. Například pro toho staršího, nyní desetiletého, se stala knížka součástí večera." Ve skutečnosti to znamená, že v době, kdy maminka září na televizní obrazovce, její synové to ani nezaregistrují.

"Oni to nijak neprožívají, já po nich ani nechci, aby sledovali zprávy. Navíc v sedm hodin se většinou už chystají do postele."

O tom, že by své děti protlačila do nějaké dětské show či jim pomohla získat filmovou nebo divadelní roli, vůbec neuvažuje. "Ne, já vůbec nechci určovat jejich osud, chci z nich vychovat slušné lidi, kteří půjdou svou cestou. Nebudu je cpát ani do sportu, ani nikam jinam. Já sama jsem byla směrovaná rodiči a myslím, že to nebylo dobře. Člověk stejně pak uteče někam jinam k oboru, který mu vyhovuje," konstatovala Mirka Čejková, která je ve skutečnosti absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické.