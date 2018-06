Čejková i Voláková jdou s módou, mají vzdušné mikádo

Petra Eliáš-Voláková



Petra Eliáš-Voláková se nechala ostříhat v New Yorku.

Modelka Petra Eliáš-Voláková, manželka hokejisty Patrika Eliáše, si nechala svou havraní hřívu zkrátit před dvěma týdny v New Yorku. Se svými novými vlasy se objevila na prezentaci nového parfému od Lancome. "Nejdřív šel do krátkého sestřihu manžel. Hecoval mě, že já bych to neudělala. Tak jsem to zkusila. Stejně jsem chtěla změnu, už mě ty dlouhé vlasy nebavily. A manželovi se to to líbí," svěřila se Eliáš-Voláková.

Mirka Čejková



S kratšími vlasy to Mirce Čejkové sekne.

Moderátorka Mirka Čejková má nový účes opravdu jen chvíli. Ukázala ho na jedné módní přehlídce a vznikl prý náhodou. "Šla jsem ke své kadeřnici a měla jsem jen chvilku. Tak jsem jí řekla, ať mě rychle ostříhá. Najednou kolem mě padaly ty dlouhé pěticentimetrové prameny a já jen zírala. Ale když jsem viděla výsledek, tak se mi moc líbil. Nebyla to nějaká cílená změna. Zrovna tenhle účes jsem měla před čtyřmi roky a taky když jsem si brala manžela (Marek Vít, pozn. red.). A tomu jsem to hned zavolala, aby byl v obraze," směje se Čejková.

Kateřina Herčíková-Hrachovcová



Kateřině Herčíkové-Hrachovcové mikádo moc slušelo.

Po delší době se ve společnosti ukázala i herečka Kateřina Herčíková-Hrachovcová. Na vernisáži fotografa Jakuba Ludvíka v pražském baru Platýz jí to moc slušelo. Vlasy na mikádo už ovšem nosí dlouho. "Ten účes má už skoro rok a půl. A nebyla to nějaká změna image," uvedla Herčíková-Hrachovcová.



Mikádo? Ano! "Mikáda letí už delší dobu, ale není to klasické tupé mikádo, které dřív nosila například Victoria Beckhamová. Střihy jsou teď daleko uvolněnější, prostříhanější. Sází se na přirozenost," řekla iDNES.cz kadeřnice studia Bomton Lenka Habartová.

