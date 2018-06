Čejková a propuštěný Vít si užívají života. Večeře ve dvou a víkend na horách

Pouhý týden po propuštění Víta, které je podle jeho slov definitivní, se manželé objevili poprvé ve společnosti. V hotelu Boscolo Carlo IV. přihlíželi křtu nového módního a lifestylového časopisu, jehož první číslo zdobí na titulu topmodelka Petra Němcová.

VIDEO: Čejková s propuštěným manželem poprvé ve společnosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zhlédli přehlídku návrháře Valentina, slavnostní křest časopisu, poslechli si operní divu Andreu Kalivodovou a zpěvačku Victorii a utekli na večeři ve dvou. Víkend plánují strávit na horách.

"Nejraději bychom odjeli někam daleko, máme ale děti, už kvůli nim to nemůžeme udělat. Na hory jedeme samozřejmě všichni," říká Čejková, kterou prý její synové Alex a Felix první čtyři dny po návratu táty Víta neznali.



Mirka Čejková a Marek Vít

"Myslela jsem, že mě odepsali, vůbec mě nepotřebovali, bylo to jen samé táta, táta. Pro kluky bylo vůbec nejdůležitější, že hned ráno s nima jel Marek do školy. Saša, který chodí do páté třídy, pyšně ukazoval, že přijel s tátou. Teď se oba i s Felixem těší na Velikonoce, pojedou jen ve třech na pánskou jízdu na hory. My s Petrou zůstaneme doma, já sloužím."

VIDEO: Křest nového společenského časopisu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moderátorka zpráv na Primě si svého manžela váží ještě víc než dřív. "Málokdo si umí představit, že by to zvládl tak jako Marek. Jsou to extrémní podmínky, jste tam odkázaní sami na sebe. Mohla jsem to vidět, poznat, jak reaguje ve stresu... Líbí se mi, že to je ten můj chlap, že to není nějaký navoněný metrosexuál, který má v občance napsáno, že je mužskej a že ty situace zvládá. To je pro mě důležité. A potom samozřejmě to, že už nemusím být jediný chlap v naší rodině. Začnu nosit sukně a konečně budu ta ženská," říká se smíchem Čejková.

S bývalým manželem, golfistou Alexem Čejkou prý ještě všechny věci po rozvodu uzavřené nemá, konsolidovaly se ale vztahy kolem dětí. Čejka má podle slov moderátorky svůj život, na děti ale spolehlivě platí alimenty, které chodí na účty, které spravuje soud, a dokonce kluky pravidelně vídá. "Nastolilo se to, je s nimi o zimních i letních prázdninách. Asi to potřebovalo pár let. Kluci v tom ale myslím mají jasno a mají to srovnané," uzavírá Čejková.

Součástí akce, na které se moderátorka objevila, byla také módní přehlídka. Mezi modelkami zářila například spolupracovnice Revue iDNES.cz Lucie Váchová či Zuzana Štěpánovská. Slavnostního křtu prvního vydání časopisu se ujala Vendula Svobodová, operní pěvkyně Andrea Kalivodová či lidovec Cyril Svoboda.