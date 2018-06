Čech končí s Milionářem

"Vladimír Čech dostal nabídku na spolupráci v rámci dalších pořadů TV Nova," oznámil mluvčí televize Nova Petr Kostka.



Další podrobnosti, například, proč k ukončení spolupráce došlo či kdo populárního Vladimíra Čecha nahradí, zatím mluvčí nejsledovanější televize tají. "Až budeme znát nového nástupce, dáme včas vědět," dodal Kostka pro iDNES.



Vladimír Čech se narodil se 6. července 1951 v Praze. Absolvoval herectví na DAMU. Předtím než nastoupil do svého prvního působiště v Ostravě, vystřídal celou řadu zaměstnání. V roce 1989 se v Pardubicích stal jednou z vůdčích osobností Občanského fóra a později pracoval dva roky jako poslanec ČNR.



Do povědomí široké veřejnosti vstoupil před více než dvěma lety jako moderátor soutěžního pořadu Chcete být milionářem? na TV Nova. Vedle toho hraje, věnuje se dabingu.



Vladimír Čech má čtyři děti. Z prvního manželství má dceru Petru a syna Vladimíra, z druhého s loutkoherečkou Miladou Čechovou má dceru Sáru a 15. května tohoto roku se jim narodil syn Matěj.



Moderátor a herec, do jehož repertoáru patřili nejrenomovanější autoři, v nedávném rozhovoru pro MF Dnes řekl, že ho sledovaná soutěž baví i po letech a po stovkách repríz, ale divadlo mu chybí a chce se vrátit.

