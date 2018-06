Čech: Ideální partner musí umět mlčet

Vladimír Čech doma se svou ženou Miladou a dcerou Sárou. Populární moderátorka Bára Štěpánová blahopřeje Vladimíru Čechovi k pronikavému úspěchu v anketě. Z těch šťastných dělá Vladimír Čech milionáře, sám ale žije v bytečku na Malé Straně. Vladimír Čech byl až donedávna známý především z dabingového světa. Televizní moderátor Vladimír Čech četl prózu Jaroslava Seiferta "Všechny krásy světa" na maratónu ve čtení prací literátů spojených s Jazzovou sekcí-Artforem Moderátor Vladimír Čech Moderátor Vladimír Čech při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES (8.10. 2001). Moderátor Vladimír Čech při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES (8.10. 2001). Vladimír Čech na předávání cen Anno 2001. Moderátor televizní soutěže Vladimír Čech s matkou při udílení cen TýTý 2001. Moderátor Vladimír Čech se zrcadlem za nejpopulárnějšího moderátora soutěžních pořadů s Libuší a Romanem Šmuclerovými. Herec a moderátor Vladimír Čech rozdával autogramy. Vladimír Čech s manželkou Miladou Vladimír Čech s manželkou Miladou a dcerou Sárou Vladimír Čech s manželkou a synem Matějem.

Půjčenou Škodou Octavia.Modrou, černou, zelenou.Na Island. A Na Nový Zéland.Docela obyčejný, pohodlný, ne moc velký, na krásném místě v přírodě. Přesně v takovém bydlím.V případě nejvyšší potřeby.Hulk. S dcerou. Příšerná blbost.Na každé je něco (aspoň na těch, které jsem ochutnal). Hodně vzpomínám na bulharskou, kterou mi vařila obyčejná venkovanka, a italskou, kterou jsem jedl v obyčejné školní jídelně. Ale klasická česká mi zcela vyhovuje.Odpovím citátem Ambrose Bierce, který jsem četl v knize Benjamina Kurase: "Dějiny jsou záznam (vesměs falešný) událostí (vesměs bezvýznamných), které způsobují vládci (vesměs padouši) a vojáci (vesměs hlupáci)." Chci tím říci, že si ani trochu nejsem jistý, čemu z historie mám vlastně věřit. A to i z té, kterou jsem osobně zažil.Idealistická část mé osobnosti vykřikne, že schopnost lásky a touha po poznání, ale ta realistická řekne, že všechno nakonec stejně utluče agresivita. Realista má pravdu.Měl by umět mlčet.Omáčky. Rajská, svíčková, koprová, houbová… A polévky. Dršťková, bramboračka, slepičí, česnečka…Les od bratrů Strugackých. A Skleník od Briana W. Aldisse. A Marťanská kronika od Raye Bradburyho. Ale nečetl jsem toho tolik, že mě to až děsí.Takovou tu opravdickou roku 1967 v bulharském městě, které se tehdy jmenovalo Mičurin. Byla to Bulharka, dali jsme si pár pus a lásku jsem jí vyznal slovy: "Ja těbjá ljubljú." A ona mi se stejným prožitkem odpověděla: "Ja tóže."Mám, používám a s velikou nostalgií vzpomínám na ty idylické doby, kdy neexistovaly ani záznamníky. Když mi nedávno spadl mobil do řeky, zažíval jsem asi půl dne nádherný pocit svobody.Marťani z knížky Raye Bradburyho Marťanská kronika.Víno, knedlíky a daně.To je těžká otázka. Každá práce je zajímavá, když člověka baví a jde mu takříkajíc od ruky. A v tom je právě ten háček, protože opačná varianta je příšerná.Asi Radiožurnál. Rád mám taky Blaník. Ale i tady je na místě krásný citát Juliana Tuwima: "Rádio, to je krásný vynález. Stačí jediný pohyb ruky - a není nic slyšet."Kromě zmíněných určitě Stanisław Lem. Ale i Jaroslav Seifert. A Jaroslav Hašek. A další. Ale jak už jsem řekl, většinu knih, které existují, jsem nečetl.Určitě na sport, zpravodajské relace a filmy. A určitě stojí za zmínku i to nádherné ticho, které se rozhostí, když se aplikuje postřeh Juliana Tuwima.Moc jich nebylo, ale vzpomínám na několik lidí z dnešního gymnázia v Praze Na Zatlance. Alžběta Köstlová, Lojza Láznička, ředitelka Pitthartová.Jsem členem generace vlasáčů, ale velice mi vyhovuje, že si dnes nosí každý to, co se mu líbí, a nikdo mu do toho nekecá. Jen ty šediny nenosím dobrovolně...Je jich strašně moc. Z mého mládí John Mayall, Eric Clapton, Jim Morrison a Doors, ale i Olympic, Pavel Bobek a třeba Greenhorns. Teď Jarek Nohavica, Plíhal, Redl. Karla Černocha mám rád. Ale což takhle Nirvana? Vzpomínal bych si pořád dál a dál. A skončil třeba u lidových písniček, jazzu, Mozarta a Césara Franka.