Cd pro vás

Jan Čenský a jeho kamarádi:HONZOVA »DÁVEJ BACHA« HITPARÁDA (Multisonic)Prázdniny se už bohužel nezadržitelně blíží ke konci a mnohé děti se opět vrátí z venkova do měst. Zanedlouho jim začnou každodenní ranní cesty do školy (a odpolední ze školy), při nichž budou muset mnohé z nich překonávat nástrahy křižovatek, přechodů a chůze po kraji silnic. Také odpolední projížďky na kole či kolečkových bruslích nebudou už ve městě tak bezpečné, jako byly o prázdninách na venkově u babičky. Možná i to inspirovalo Jana Čenského, Tomáše Vondrovice, Karla Vágnera a další spolupracovníky k vydání cédéčka, jehož hlavním mottem by mohla být bezpečnost silničního provozu té se tak či onak dotýká každá z písniček a jedna z nich se i tak jmenuje. I názvy ostatních napoví: Jára Škvára, Skákal míč, Já se z těch značek snad zblázním, Dávej bacha... Vrchní příčky nejrůznějších hitparád sice tyhle písně dobývat rozhodně nebudou, těm dětem, pro které je Jan Čenský jednoznačnou autoritou, však možná připomenou, že ulice není zdaleka tak bezpečné místo, jako byl dvorek u babičky - a že jsou jistá pravidla pohybu v silniční džungli, která musí respektovat jak řidiči, tak i chodci...