Cattrallová: Po čtyřicítce mě baví sex

"Chtěla jsem tu knihu napsat, protože se tehdy v mém životě něco změnilo," vysvětluje osmačtyřicetiletá herečka.

"Říkala jsem si: Když jsem něco takového prožila já, musí být takových žen spousta."

Na knize Satisfaction: The Art Of The Female Orgasm spolupracovala se svým tehdejším manželem Markem Levinsonem, s nímž se prezentovali jako odborníci na partnerské vztahy.

Svou knížkou o umění ženského orgasmu prý chtěli ostatním párům napomoci ke zdravému vztahu a dobrému sexu. Levinson se totiž zabývá sexuální terapií.

Cattrallová má za sebou tři nepodařená manželství, rozhodně má prý ale daleko do sexem posedlé Samanthy.

Před nedávnem si povzdechla, že pro ni není snadné sehnat vhodného partnera. Každý totiž očekává, že je i v soukromí stejná dračice, jako její seriálová postava.