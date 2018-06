Děti půjdou v našich šlépějích, budou herci, říká Zeta-Jonesová

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas spolu mají dvě děti - syna Dylana Michaela (16) a dceru Carys Zetu (13).

„Mají to rozhodně v sobě. Jsou po nás. A jsou velmi dobří. Když stojí na pódiu, je z nich cítit, jak si to užívají a to samé před kamerou. Můj syn by se chtěl vrhnout na studium divadla a má dcera by si přála být herečkou. Když byla malá, říkala, že bude pediatrička, ale teď má jiné přání,“ uvedla Catherine v rozhovoru pro magazín Hello!.

Držitelka Oscara za roli v muzikálu Chicago měla strach, že by dětem nedokázala během studií pomoct, kdyby si vybraly povolání, kterému ona nerozumí. Takhle se těší, že dětem bude moci předávat své zkušenosti.

„Samozřejmě se mě lidé ptají, jestli nemám strach, že děti budou trpět, když nebudou tak úspěšní jako já a Michael. Vím, jaké jsou statistiky. Kolik herců uspěje a kolik ne a jak jsou na tom potomci slavných rodičů. Na všechno se ale dívám pozitivně a s nadšením, neházím hned flintu do žita,“ pokračovala herečka, která svým dětem věří a myslí si, že mohou být v budoucnu dokonce úspěšnější než jejich rodiče.

„Na rozdíl od Michaela jsou totiž například muzikální. On neumí vůbec zpívat a náš syn je v tom skvělý. Hraje také na bassovou kytaru a dostal bicí soupravu. Oba dva velmi rádi tančí, jsou pohybově nadaní. Milují hudbu a to je velký výhoda,“ doplnila brunetka.

Catherine hrála ve snímcích jako Chicago, Sexy 40, Dannyho parťáci nebo Zorro: Tajemná tvář. Michael Douglas je známý z filmů jako Wall street: Peníze nikdy nespí, Válka Roseových, Honba za diamantem, Hra nebo Frajeři ve Vegas.