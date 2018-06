Catherine Zeta-Jonesová je znovu v psychiatrické léčebně

Pobyt v léčebně ale podle blízkých herečky neznamená, že by se její psychický stav zhoršil. Třiačtyřicetiletá Catherine Zeta-Jonesová prý nastoupila do léčebny plánovaně, aby svůj dobrý stav udržela.

"Catherine byla přijata do léčebného zařízení. Už dřív říkala, že bude podstupovat pravidelnou péči, aby svůj zdravotní stav měla pod kontrolou," řekla časopisu People mluvčí herečky Cece Yorková.

Před týdnem zářili Catherine Zeta-Jonesová s manželem Michaelem Douglasem na červeném koberci.

Její slova potvrdily i zdroje z okolí herečky. "Nemá žádný problém. Jen byl pravý čas to udělat. Je právě mezi dvěma projekty," řekl nejmenovaný zdroj.

Před dalším natáčením tak chce mít herečka jistotu, že bude úplně v pořádku. Léčbu maniodepresivní psychózy, která se projevuje nadměrnými změnami nálad, vitality, psychických funkcí a často omezuje i schopnost normálního fungování, podstoupila už v roce 2011 a hodně jí pomohla.

"Tahle porucha zasahuje miliony lidí a já jsem jednou z nich. Jestli to, že jsem zveřejnila zprávu o své bipolární poruše, dodá odvahu jednomu jedinému člověku vyhledat pomoc, pak to stálo za to. Není důvod tiše trpět a není hanba vyhledat pomoc," řekla tehdy Zeta-Jonesová.