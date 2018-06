Catherine Zeta-Jonesová je nejbohatší

Pětatřicetileté herečce se letos dařilo a oproti loňskému roku se její příjmy zdvojnásobily.

Největší finanční injekci pro ni znamenala role ve filmu Terminál, za kterou dostala přes 16 milionů dolarů.

Polepšila si ale i díky dvouletému reklamnímu kontraktu pro mobilního operátora T-Mobile za zhruba sedm milionů dolarů a obdobné smlouvě s kosmetickou firmou Elizabeth Arden za víc než dva miliony dolarů.

Zeta-Jonesová se tak stává v otázce majetku i sokem svého manžela, amerického herce Michaela Douglase.

Herečka ovšem zastává názor, že si své bohatství zaslouží, protože celý život tvrdě pracovala, aby dosáhla úspěchu. Ujišťuje, že přes velký osobní majetek "nikdy neztratí smysl pro hodnotu peněz".

"Pracovala jsem už od 14 let a dokonce i předtím jsem dělala v hudebních klubech, abych si přišla na nějaké peníze, i když to bylo jen malé kapesné. Takže znám cenu peněz, vím, že se nevydělávají snadno. Oceňuji i svého manžela, že tak tvrdě pracoval, aby získal to, co má. Zasloužíme si to oba dva," tvrdí držitelka Oscara za vedlejší roli ve filmu Chicago.