Catherine Zeta-Jonesová je lakomá

Všichni si mysleli, že si dělá trapnou legraci a předvádí nějakou šaškárnu, když nabízela v charitativní aukci za podpis Paula McCartneyho pouhých pětadvacet dolarů. Jenže Catherine to myslela vážně. Své jednání obhájila veřejným vyjádřením, že byla vždycky chudou šetrnou velšskou dívkou.

Spolu s manželem Michaelem Douglasem byla Catherine pozvána na honosný charitativní banket, na němž vystoupil také Paul McCartney. Herečka se zašla podívat na aukci a rozhodla se, že získá jeho podpis.

Jenže asi si neuvědomila, že charitativní akce by snesla od dobře zajištěné hollywoodské herečky větší peněžitou nabídku. Catherine přispěla pouhými pětadvaceti dolary. Proslulý televizní moderátor Jay Leno, který se na akci přišel také podívat, se nestačil divit. V noci si z velšské rodačky ve své televizní show vystřelil. Označil ji doslova za "lakomého šaška".

"Je to tak trapné. Jsem chudá velšská dívka s dobrými mravními zásadami. Myslela jsem, že pětadvacet dolarů bude stačit. Udělala jsem to automaticky a rychle zvedla ruku s nabídkou pětadvaceti dolarů. Vzápětí mi došlo, že jsem hloupá a těch pár dolarů nikomu nepomůže. Uvědomila jsem si, že to není přátelská sešlost, ale charitativní aukce. Jsem od přírody šetrná," vysvětlila své jednání Catherine Zeta-Jonesová.