Zeta-Jonesová o rakovině manžela: Sblížila nás, ale nepřeji to nikomu

Když se herečka dozvěděla manželovu diagnózu, byla prý v šoku a bála se, jestli to zvládnou.

"Tohle se stává lidem pořád. Ale je to obrovský šok, když se vám všechno zhroutí jako domek z karet a vy si uvědomíte, bože můj, ono se to opravdu děje nám," řekla herečka pro magazín Stella.

Podporu prý našli u rodiny, přátel, ale i docela neznámých lidí. Douglas prodělal chemoterapii i radioterapii. Po roce léčby prohlásil, že nemoc porazil.

"Je to velmi věcný člověk. Jakmile mu určili diagnózu, řekl: 'Dobře, co mám dělat?' Chtěl tu věc z těla dostat. Bylo to velmi náročné, ale pořád si udržel svůj smysl pro humor," prohlásila Zeta-Jonesová.

"Byl velmi otevřený k dětem. Neměli jsme žádné tajemství. Věděli o léčbě a viděli ji. Společně jsme všechno zvládli. Sblížilo nás to. Ale nepřála bych to nikomu," dodala herečka, která se pak sama musela léčit z bipolární poruchy, kdy manželova nemoc byla jedním ze spouštěčů (více zde).

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová se vzali v roce 2001. Mají spolu dvanáctiletého Dylana a desetiletou Carysu.