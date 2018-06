Catherine Zeta je odstrašující matka

Třiatřicetiletá herečka, již si za vzor berou mnohé ženy a dívky po celém světě, se dočkala odsouzení také ze strany široké americké veřejnosti. Právě kouření je jedním z představitelů zla, proti němuž se Spojené státy snaží bojovat dlouhá desetiletí. Za vrchol drzosti je pak v USA považováno, když si s kulatým bříškem zapálí těhotná celebrita.



Jenže není všem šokujícím zprávám konec. Hvězda filmu Chicago, které zřejmě na zdraví vlastního potomka vůbec nezáleží, si podle výpovědi jejího bývalého lékaře nedokázala odříci během těhotenství nejen cigaretu, ale ani ponocování na večírcích a alkohol. Osmapadesátiletému Michaelovi Douglasovi pak nedokáží Američané odpustit, že ke kouření své ženy nečinně přihlíží a podle všeho jej dokonce schvaluje. Kompromitující fotografie s kouřící Catherine byly pořízeny, když hvězdný pár odpočíval na pláži v Mexiku.



Druhorozená dcera Carys spatřila slunce poprvé letos na velikonoční neděli. Ošetřující lékař slavné rodičky se však novinářům svěřil: "Je to krásné a zdravé dítě. Snad se nevyskytnou žádné komplikace. Když se však na to nádherné stvoření podívám, jsem si jist, že bych v jeho kůži být nikdy nechtěl. Nejen protože je dcerou slavných rodičů, ale hlavně proto, že jejím rodičům se nedostává zodpovědnosti za zdraví dětí. Jejich výjimečnost v nich zahubila schopnost dát dětem to nejlepší. A nejlepší v tomhle případě neznamená peníze a slávu, ale především zdraví."

Oscar 2002. Catherine Zeta-Jonesová. 75. ročník předávání cen Americké filmové akademie v v Kodak Theatre v Hollywoodu v Los Angeles. (23. března 2003)