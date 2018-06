Komičku Catherine Tate naštval přítel, v noci mu za trest oholila hlavu

Nejmenovaný přítel se dostavil domů značně společensky unaven a celou noc prý chrápal tak hlasitě, že komička nemohla spát. Tak se rozhodla se, že se mu pomstí. Nenapadlo ji nic lepšího než mu oholit hlavu.



„Čekala jsem na svého přítele a myslela jsem si, že přijde včas, jak jsme se domluvili. Místo v jedenáct v noci přišel až ve dvě ráno. Tohle se stalo hned několikrát. Když jednou usnul jako špalek a já nemohla spát, něco jsem udělala. Neřekla bych, že jsem pomstychtivý člověk, ale v tu chvíli jsem si řekla, ohol mu hlavu, to ho poučí. A udělala jsem to,“ přiznala Catherine.

Příteli zvládla oholit jen polovinu hlavy. „Ve chvíli, kdy jsem to dodělala, mi v hlavě zaznělo, ty jsi do prdele magor. Jsi naprostý cvok. Když se probral, bála jsem se, že jsem nemohla mluvit. Tak jsem jen koukala, jak jde do koupelny, podíval se do zrcadla a zařval, co se to sakra stalo s mými vlasy? Myslela jsem, že bude mít infarkt,“ dodala komička. Další reakci partnera na její bláznivý čin už nepopsala.