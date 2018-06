Catherine se za 26 milionů dolarů nesvlékne

Hollywoodské hvězdy Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas. Hollywoodské hvězdy Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas. Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová získali cenu za film Traffic. Catherine Zeta-Jonesová získala ocenění za roli ve filmu Traffic. 11. místo - Catherine Zeta-Jonesová

Společnost herečce také nabídla, že si může navrhnout vlastní kolekci prádla, která by následně nesla její jméno. Za podepsání kontraktu měla dostat 26 milionů dolarů.Dvaatřicetiletá hvězda tuto možnost také odmítla. Podle slov dobře informovaného člověka ze světa módy tak učinila s ohledem na city svého sedmapadesátiletého manžela."Michael Douglas by nesnesl, aby každý měsíc chlapi na celém světě s rozechvěním listovali v novém katalogu firmy, aby si prohlédli jeho ženu," uvedl.Za svou loajalitu byla Catherine svým manželem odměněna briliantovým křížkem na krk. Herec - multimilionář dobře ví, jakým dárkem ocenit velkodušnost své ženy.Je totiž známo, že Catherine s oblibou nosí křížky s drahocennými kameny. A to bez ohledu na to, že za tento rozmar Vatikán hollywoodské hvězdy odsoudil.