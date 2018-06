Zeta-Jonesová se podle Douglase cítí po léčení jako znovuzrozená

Psychické problémy se u herečky projevily jen pár měsíců poté, co Douglas dokončil léčbu rakoviny hrtanu.

Když se zpráva o jeho chorobě stala veřejným tajemstvím, zaujala Zeta-Jonesová stoický postoj a před světem vystupovala stále bojovně a plná energie. Jakmile lékaři letos v lednu oznámili, že se Douglas vyléčil, herečku jakoby přemohly emoce a to ji dovedlo až k depresi a zhroucení.

Zeta-Jonesová byla hospitalizována a lékaři diagnostikovali bipolární afektivní poruchu, čili maniodepresivní psychózu druhého typu.

"Když máš rakovinu a řeknou ti, že musíš sedm týdnů polykat chemii a chodit na ozařování, tak to děláš. Nemám rád příliš pozornosti a nechci dělat potíže. Chci jen jít kupředu a to jsem dělal. Věřím, že naturel Catherine a její galská přísnost hrály významnou roli: nikdy nedává najevo city," řekl Douglas.

"Posledních 18 měsíců pro mě bylo opravdu trýznivých. Měl jsem osobní problémy, které dostaly mou manželku pod tlak: starší syn skončil ve vězení (Douglasův syn Cameron z předchozího manželství byl loni odsouzen do vězení kvůli drogovým deliktům - pozn.red.) a zjistili mi rakovinu. Myslím, že bylo pro manželku těžké říci: "Mám depresi". Kdyby to byla udělala, řekl bych jí: "Ty a deprese? Copak máš rakovinu?" A to hrálo klíčovou roli, protože Catherine musela zůstat stoická a dělat kompromisy. Zřejmě proto se nakonec zhroutila, když všechno skončilo," dodal.

Michael Douglas, jeho žena Catherine Zeta-Jonesová, dcera Carys a syn Dylan

Podle profesora Luigiho Grassiho z katedry psychiatrie univerzity ve Ferraře životní těžkosti samy o sobě vznik bipolární afektivní poruchy druhého typu nevyvolávají. Existuje tu jistá predispozice, která se projeví, vynoří-li se stresující situace. Rakovina Michaela Douglase podle něho sama nevysvětluje zhroucení Zety-Jonesové. Herečka zjevně měla k této chorobě předpoklady.

Po pětidenní hospitalizaci ve specializovaném zařízení je na tom dnes Zeta-Jonesová rozhodně lépe. "Točí film v Louisianě a je jako znovuzrozená," řekl Douglas.

Jako znovuzrozený se cítí i on. Jak tvrdí, rakovina zcela změnila jeho postoj k životu a naučila ho pochopit, co je opravdu důležité. "Myslím, že jsem se stal jiným člověkem, mám blíže k přátelům a k rodině a mnohem víc si jich vážím," zdůraznil herec. Chystá se spolu s Mattem Damonem natočit životopisný film o umělci jménem Liberace, který byl známý svým volnomyšlenkářským a nekonvenčním životem. Wladziu Valentino Liberace (1919-1987) byl známý americký klavírista a kabaretní umělec.