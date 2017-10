Dcera má ambice stát se herečkou, říká Catherina Zeta-Jonesová

„Carys je úžasná, je skvělá herečka, zpěvačka, klavíristka a miluje módu,“ říká o své dceři Catherine Zeta-Jonesová a už nyní jí radí, jak se v Hollywoodu prosadit. „Má svou hlavu, učím ji hlavně přijímat kritiku.“

Herečka v minulosti připustila, že její děti budou čelit obrovskému tlaku, pokud se rozhodnout následovat rodiče v hereckém průmyslu. Trvá však na tom, že Carys a Dylan jsou oba velice ambiciózní, chtějí se prosadit a být úspěšní.

„Víte, já vím, že to bude pro ně těžké, protože mají za vzor svého dědečka Kirka Douglase, mě a Michaela. Ale jsou fakt dobří a mají na to. Každý rok jezdí na letní herecké tábory, kde studují muzikály a učí se nové hry, milují to. V tomto oboru mají rozhled, takže pokud chtějí být herci, vědí, co je čeká, čím si musí projít. Myslím si, že mají talent,“ dodává.

Catherine Zeta-Jonesová dceru Carys nedávno ukázala ve společnosti. Zazářily v rámci týdne módy v New Yorku, kde v první řadě přihlížely přehlídce návrháře Michaela Korse společně po boku dalších známých hereček Nicole Kidmanové a Naomi Wattsové.