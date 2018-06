Cate je těhotná, roli získala Julia

Julia po Cate přebere charakterově zajímavou roli a dost možná díky tomu dosáhne na Oscara. Režisér Mike Nichols musel před Robertsovou, slavnou představitelkou Pretty Woman, pokleknout a odprosit ji.

Ranné těhotenství činí Cate značné potíže a ani její manžel, scénárista Andrew Upton, není z jejího natáčení nijak nadšený. Bojí se, že by přílišná námaha mohla ohrozit Cateino zdraví nebo přivodit samovolný potrat.

Před dvěma lety Cate přivedla na svět zdravého chlapečka, jemuž dali s manželem jméno Dashiell. Cate od té doby nemluví o ničem jiném než o druhém dítěti. Chtěla by do páru holčičku, ale pohlaví nenarozeného prcka znát přesto zatím znát nechce.

V připravovaném projektu Closer vedle Julie zazáří Jude Law, Natalie Portmanová a Clive Owen. Čtveřice se popere v zajímavém příběhu o milostném vzplanutí muže a ženy z dvojice spřátelených párů.

"Bude to tak trochu rošáda, kdy se jeden muž jednoho z obou párů a jedna žena druhého páru do sebe zamilují. Cate se údajně na roli velmi těšila, neboť jí komplikace milostného propletence vždycky lákaly. Sama teď dokončuje natáčení filmu The Aviator pod vedením Martina Scorseseho. Potom odjede do Itálie, kde na ni čeká filmový štáb snímku The Life Aquatic režiséra Wese Andersona. V něm si zahraje vedle Anjelicy Hustonové, Owena Wilsona a Billa Murraye.

Na další práci však rezignuje. Nehodlá obětovat kvůli roli zdraví nebo život nenarozeného dítěte," uvedla blízká přítelkyně čtyřiatřicetileté Blanchettové.

Julia Robertsová je sama také pracovně značně vytížená, ale roli s největší pravděpodobností přijme. K rolím ve filmech Mona Lisa Smile a Ocean´s Twelve, tak přidá snímek Closer. Právě Ocean´s Twelve, pokračování slavného filmu Ocean´s Eleven, v Česku známý pod názvem Dannyho parťáci, je kritikou i veřejností s netrpělivostí očekáván.