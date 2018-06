Cate Blanchettová zhubla a připomíná zombie

Cate Blanchettová vypadala v newyorském Metropolitním muzeu umění velmi nezdravě a spíš připomínala kostru potaženou kůží, než křehkou krásku, za kterou byla dříve považována. - více zde



Co stojí za její propadlou tváří, průsvitnou pokožkou a trčícími kostmi? Vážné onemocnění a nebo posedlost vejít se do velikosti šatů číslo nula, které propadla již nejedna hollywoodská celebrita? To zatím nikdo netuší.