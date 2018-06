Je přirozené občas v životě něco podělat, říká Cate Blanchettová

„To je marketingový mýtus udržovat ženy v nedobrém pocitu ze sebe sama. Občas svým dětem a přátelům říkám: Omlouvám se, dneska jsem úplně mimo,“ řekla herečka magazínu Stella s tím, že další omluva přichází, když se jí povede něco totálně pokazit.

„To je taky součást života. Podělat to, pak se zvednout a jít zase dál. Soukromý život a kariéru se vlastně nesnažím vyvažovat, jinak by to byl hrozný zmatek,“ míní.

Oscarová herečka má s manželem Andrewem Uptonem syny Dashiella (16), Romana (13), Ignatia (9) a dceru Edith (2). Díky rodičovství se herečka prý hodně změnila. Žena závislá na luxusním oblečení se stala praktickou matkou.

„Miluju nádherné oblečení, ale když jsem měla první dítě, byla jsem často pozvracená. Každou jednu hodinu. Tak mi došlo, že se musím zbavit všeho oblečení, které lze čistit jen suchou cestou, protože by mě to stálo celé jmění!“ dodala herečka.