Cate Blanchettová: Lituji dívky, které jdou na plastiku

"Bylo desetiletí nebo víc, když hodně lidí nechalo zasáhnout do svého obličeje a těla a teď vidí, že z dlouhodobého hlediska to není tak skvělé," řekla v rozhovoru pro Fashionetc.com Cate Blanchettová.

"Nekážu ženám, co by měly, nebo neměly dělat. Jen vím, jak je to u mě. Děsilo by mě, co to bude znamenat dlouhodobě," dodala.

Nejvíc ji překvapuje, že čím dál víc žen podstupuje kosmetické operace už před třicítkou. "Neobdivuji je, naplňuje mě to lítostí," prohlásila herečka.

Sama sází na jednoduchý režim. Svou pleť pravidelně čistí a pomáhá jí kyslík.

"Stále hledáme něco nového. Já jsem velmi staromódní. Děláme pro sebe tolik, nevím jestli je to z nudy. Méně je někdy více. Čtěte knihy, choďte na procházky," doporučuje.

Dvaačtyřicetileté matce tří dětí také pomáhá sklenice citronové šťávy každé ráno, která podle ní udrží váš systém v chodu a pomáhá proti překyselení.