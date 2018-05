Také Cate Blanchettová obvinila Weinsteina ze sexuálního obtěžování

„Existuje mnoho druhů sexuálního obtěžování. Byla jsem obtěžována, samozřejmě. Nevím, jestli je vůbec mnoho lidí, kteří nebyli,“ prohlásila Blanchettová.

Na přímou otázku magazínu Variety, zda ji přímo Weinstein obtěžoval, řekla: „Ano. Myslím, že si jako většina predátorů při lovu primárně vybíral zranitelné jedince. Měla jsem z něj vždy špatný pocit… Velmi často mi říkal, nejsme žádní přátelé. No, já bych totiž nikdy neudělala to, co po mně žádal.“

Odmítla však upřesnit, co jí Weinstein provedl. Nicméně doufá, že bude spravedlivě souzen a odsouzen, aby vytvořil precedent pro všechny muže, kteří obtěžují ženy na pracovišti.

Opět se zmínila i o režisérovi Woody Allenovi (82), kterého adoptivní dcera Dylan Farrowová (32) obvinila ze sexuálního napadení. Herečka již dříve prohlásila, že by to měl prošetřit soud a ne lidé na sociálních sítích, kteří často odsuzují bez důkazů.

„Je zřejmé, že Dylan Farrowová prožila velkou bolest, a pokud nebyl případ řádně prošetřen, musí být znovu otevřen a vrátit se zpět k soudu, protože to je místo, kde se tyto věci vyřeší,“ dodala.