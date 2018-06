Cate Blanchettová čeká dítě

Cate ale nehodlá čekat v dohánění radostí až na příští rok. Chce si pořádně užít již v prosinci. "Největším štěstím rozhodně bylo, že jsem otěhotněla. A pokud budeme mít s Andym ještě více štěstí, tak to bude holčička a ponese jméno Charlotte Gray," pochlubila se Cate.

S manželem, scenáristou Andrewem Uptonem, mají na závěr letošního roku velké plány, mezi kterými nebude chybět ani výlet někam na exotické místo.

Cate prý mrzí, kolik času letos svému manželovi odepřela. "Šla jsem jen z filmu do filmu, neustále natáčela, učila se scénáře, každý měsíc jsem pracovně vždy na delší dobu odcestovala a na Andrewa jsem si jen stěží našla volnou chvilku. Strávila jsem s ním tak málo času, že je mi z toho smutno. Celé to letošní pracovní vypětí bylo nechutné. Myslím, že jsem často překonala i sebe samu, protože tolik dřiny by porazilo i vola," prozradila Blanchettová.

"Byli jsme spolu, co jsme mohli. Každou volnou chvíli jsme se snažili ukořistit pro sebe. Abych ale pravdu řekl, příliš se nám to nedařilo. Jsme si vědomi toho, že to prostě v tomhle roce z pracovních důvodů jinak nešlo. Dvě dvojky a dvě nuly v roce příštím ale určitě budou pro náš vztah konečně příznivé," dodal Upton.