Přirozená kráska Cate Blanchettová odmítá botox a miluje vrásky

"Rozhodně nevykládám ženám, co by měly a neměly dělat. Já jen vím, co je přijatelné pro mě. A rozhodně bych se bála něčeho, co je dlouhodobé. Když se podívám na některé holky, které si nechají tyto věci udělat před třicítkou, nakonec jediné, co v jejich obličeji vidíte, jsou ty operace. To mě rozhodně nenaplňuje obdivem, spíš mě to naplňuje lítostí," řekla Blanchettová ohledně botoxu, z něhož má prý husí kůži.

Herečka už v minulosti přiznala, že její manžel, scenárista Andrew Upton rozhodně není nadšený představou, že by si nechala něco vylepšit.

"Nic jsem si zatím provést nenechala, ale kdo ví. Andrew mi řekl, že se se mnou rozvede, pokud bych si nechala cokoli udělat," prohlásila herečka v roce 2010.

Australská hvězda také prozradila, že si peeling vyrábí sama z oleje, džusu a soli. "Olivový a makadamový olej jsou opravdu velmi dobré pro pleť. Používejte je při sprchování a vaše pleť bude zářit energií. Já je zamíchám do domácího peelingu s grepovou šťávou a mořskou solí, tento kosmetický trik mě naučila jedna kamarádka," prozradila nedávno Blanchettová pro britskou edici magazínu InStyle.

Herečka ale netvrdí, že by kosmetiku nekupovala vůbec. "Lidé se mě vždycky ptají, kdo je mou ikonou krásy, a je to Tom Ford. On vždycky vypadá skvěle a pro jeho řadu make-upu bych zemřela," dodala.

Cate Blanchettová si Andrewa Uptona vzala v roce 1997. Mají spolu tři syny, jedenáctiletého Dashiella Johna, devítiletého Romana Roberta a pětiletého Ignatia Martina.