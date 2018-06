Cate Blanchettová je počtvrté matkou. Vytouženou holčičku adoptovala

„Rodina Uptonových (Cate Blanchettová a Andrew Upton) adoptovala holčičku. Žádné další podrobnosti nebudeme poskytovat,“ řekl mluvčí páru časopisu UsWeekly.

Oscarová herečka se s divadelním režisérem vzali v roce 1997 a vždy plánovali velkou rodinu. Mají syny Dashiella Jana (13), Romana Roberta (10) a Ignatiuse Martina (7).

„Ráda bych měla více dětí. Ale nevím kdy. Ani jedno dítě jsme neplánovali. Prostě se to stalo. Neměli byste tyto věci moc plánovat. Když se zadaří, bylo by to skvělé,“ řekla Cate Blanchettová magazínu InStyle rok po narození nejmladšího syna.

Herečka je držitelkou dvou Oscarů za role ve filmech Letec Martina Scorceseho a Jasmíniny slzy Woodyho Allena.