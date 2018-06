Cate Blanchettová: Neříkejte mi hollywoodská herečka, je to urážka

„To se o člověku říká totiž tehdy, když vás chtějí trochu urazit,“ svěřila v rozhovoru pro New York Times Blanchettová, která žije s manželem a čtyřmi dětmi v Sydney. Tam také vede Sydney Theatre Company a nedbá prý na to, co se o ní píše.

„Naučila jsem se necítit zodpovědná za to, co jiní lidé očekávají, že budu. Myslím, že jsem prošla procesem zrání, jistým způsobem, protože vedení společnosti je veřejná pozice,“ dodala držitelka dvou Oscarů za role ve filmech Letec Martina Scorceseho a Jasmíniny slzy Woodyho Allena.

Cate Blanchettová se v roce 1997 vdala za o čtyři roky staršího divadelního režiséra Andrewa Uptona a mají spolu syny Dashiella Jana (13), Romana Roberta (10) a Ignatiuse Martina (7). Letos v březnu manželé bez dalších podrobností oznámili, že adoptovali dceru Edith Vivian Patricii (více zde).