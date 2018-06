Časy se mění, italské manželství také

15:21 , aktualizováno 15:21

Vzpomínáte si na italské manželství? Na tu kolébku tradice a sociální stability, která přežila války, revoluce, papežství a dokonce i antikoncepci? Tak na to zapomeňte. Italský statistický ústav ISTAT totiž zjistil - co každý Ital už víceméně tušil -, že časy se mění a s nimi i posvátnost italského manželství. Studie ukázala, že zatímco v roce 1980 bylo rozvedeno 11.844 manželství a rozloučeno 29.462 párů, do dvaceti let se počet rozvodů téměř ztrojnásobil a počet rozluk byl více než dvojnásobný.