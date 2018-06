Casting Top Secret: pevné zadky, výstavní poprsí. Prošla i velká jizva

Konečná podoba přehlídky Top Secret se piluje téměř rok dopředu. Kromě choreografie a režie je nejdůležitější výběr modelek. Kritéria jsou sice přísná, ale kdo uspěje, může si být jistý, že patří do modelingové špičky.

Pro letošní rok si tak mohou blahopřát missky Tereza Budková, Tereza Chlebovská, Denisa Domanská, Veronika Chmelířová či Monika Leová. Eliška Bučková a Lucie Kovandová na užší výběr zřejmě musí zapomenout.

"Výběr je velmi pečlivý. Základ je kvalitně vypracovaná postava. Ani ne příliš hubená, musí to být krásné pevné tělo, protože světlo a molo, stejně jako kamera, jsou velmi nekorektní partner, jsou vidět i nedostatky, které tam ani nejsou," řekla iDNES.cz Lenka Vinická, jež se už šestým rokem stará o choreografii i režii. Jejím partnerem je módní návrhář Petr Kalouda.

Modelkám a misskám, které na scéně působí už léta, protekce nehrozí. "Takhle si toho víc vážím a nutí mě to víc makat. Je to prestižní akce. Je pro nás ctí se jí účastnit. Navíc by měla potvrzovat, že patříme k těm hezčím a zkušenějším, to potěší," míní někdejší miss Veronika Chmelířová.



"Celé akci předcházelo první kolo, které bylo před měsícem. Tohle bylo druhé, což byl asi tříhodinový výběr, ze kterého vzešla téměř finálová sestava," líčí dál i miss Tereza Chlebovská.



Top Secret by měl prominout i jizvu jedné z jinak perfektních modelek.

Zajímavostí je, že se do užšího výběru dostala i jedna ne příliš známá modelka, jež má nad stehnem několik centimetrů dlouhou jizvu.

"Pokud je dívka natolik zajímavá, nechceme uniformovaná ramínka na šaty, tak se ve spolupráci s maskéry dá hodně skrýt. A tím, že máme velké dekorace, tak se ty modely vybírají tak, aby ona v nich vypadala super a divák to nepoznal," doplňuje Lenka Vinická.



V hledáčku pořadatelů Top Secret jsou ještě modelky Aneta Vignerová a Hana Mašlíková, které v době konání castingů nebyly v Česku. Zájem je i o Miss Earth Terezu Fajksovou, která v tomto týdnu reprezentuje Česko na Srí Lance.

Finálovou sestavu rovněž doplní casting v Bratislavě a letos poprvé i výběr modelek z Milána, který proběhne příští týden.