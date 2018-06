Casting na talenty: babičky, kopie Pawlowské i moderátor Prachař

"Ze začátku jsem se toho hodně bál, je to něco, co je pro mě výzva. Aspoň si vyzkouším něco, co jsem dřív dělal. Hlavně ten formát mi přijde zajímavý," říká k moderování, na kterém se s televizí domluvil o víkendu.

Největší obavy měl o volný čas, který se lehce může křížit s divadelní a muzikantskou prací. Velké ústupky nakonec nebyly potřeba. "Měl jsem sice problém to dát dohromady s kapelou a divadlem, ale všichni mi vyšli vstříc. Žádné koncerty nerušíme, kromě jednoho," dodal Prachař.

Moderátoři soutěže Česko Slovensko má talent - Martin Pyco Rausch a Jakub Prachař

Před veřejností se v nové roli ukázal v neděli v pražském hotelu Corinthia, kde nechyběl ani slovenský moderátor Martin Pyco Rausch. "Viděl jsem pár kousků a jsou tu věci, které mě hodně zaujaly. Někdy byly i bizardní, až nevkusné. Ale některé jsou dojemné," uvedl herec a muzikant, který před kamerou iDNES.cz přiznal, že je výborný žongler. "Žonguji s dvěma jablky," smál se.

Kdo zaujal?

Nejnepřehlédnutelnější soutěžící byla Naděžda Krupská z Prahy, která imitovala Halinu Pawlowskou. Pod objemným kostýmem se skrýval David, který se svým kolegou vystupuje v travesty show. Imituje pouze Halinu, ale jako travesty umělec paroduje Petru Janů, Lucii Bílou, Leonu Machálkovou a další zpěvačky. "Snažím se, aby diváci při mých vystoupeních brečeli smíchy," říkal.

Nejstaršími tanečnicemi byla skupina devíti babiček z domova důchodců v Praze-Hájích, která si říká Babči tančí. "Věkový průměr je 85 a půl roku a nejstarší z nás je 96 let. Vystupujeme spolu osm let, dřív jsme tančily vestoje, ale teď raději vsedě. A na jakou hudbu – no přece na rokenrol," vysvětlila s klidem jedna z tanečnic.

Jednu z nejoriginálnějších disciplín porotě předvedla Michaela Košťálová, která vystupovala s dramatickou kresbou. Sama si ji prý vymyslela a netuší, jestli je jediná, nebo zda ji provozuje i někdo jiný. "V této disciplíně jde o dramatické podtržení toho, co zachycuji na obraz. Studovala jsem malbu a průběžně portrétuji ženy. Tady jsem malovala Boženu Němcovou a k tomu jsem se oblékla jako kněžna," vysvětlila.

Nejkrásnějším soutěžícím byl devítiletý hřebec Garaňon, který přijel se svým majitelem Robertem Štipkou předvést ukázku španělské drezury. "Pocházím z páté generace cirkusových umělců, věnuju se tomu odmalička a zúčastnit se castingu mě navedl můj táta," řekl dvaapadesátiletý drezér.

Koníkovi se produkce tak líbila, že se pak nechtěl nechat naložit do přepravního boxu a dával všemožně najevo, že by ještě rád na castingu zůstal.

Castingy na nové talenty proběhly v několika velkých městech, například Plzni či Ostravě. Zájem byl velký, podle informací televize Prima na každý konkurz přišlo tisíc lidí. Podobně tomu bylo i v Praze.

A ani na castingu v hlavním městě nechyběla takzvaná Divoká karta zajišťující šťastnému nálezci přímý postup do dalších castingových kol, které se už odehrávají před kamerami. Po krátkém hledání jí v křoví u hotelu nakonec našel Pavel Nulíček z pětičlenného týmu cheerleaders, který si říká Prague Eagles.

Divoká karta zajistila soutěžícímu postup do dalších kol soutěže Česko Slovensko má talent - pražský casting (27.6.2010)

Česko Slovensko má talent poběží na Primě na podzim, konkurenčním pořadem bude novácká Talentmánie. Do poroty na Primě usednou Lucie Bílá či Jan Kraus, který v úterý představí i nový pořad, který bude mít ve stejné televizi (viz článek zde).