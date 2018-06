Z jihlavského castingu postoupily do semifinále České Miss čtyři dívky

Nebylo by to rozhodně poprvé, protože už v minulosti se na jihlavském castingu objevily dívky, které v soutěži slavily velké úspěchy. Je to například letošní Česká Miss Tereza Chlebovská, ale i letošní členka poroty a finalistka České Miss 2012 Marie Bártíková vzešla z castingu v Jihlavě.

Kromě ní letos v porotě zasedla například Jitka Nováčková Česká Miss 2011, první Česká Vicemiss Zuzana Štěpanovská nebo zpěvačka, herečka a moderátorka Lenka Nová.

"Rok od roku jsou dívky zajímavější, hezčí i inteligentnější. Proto rozhodnout, která bude tou Českou Miss je stále těžší a těžší," zhodnotil moderátor castingu Petr Vágner.

Všechny přihlášené dívky se v prvním kole nejprve stručně představily a porota postupně vybírala dívky do dalšího kola. Tam postoupilo 23 dívek, které zpestřily nedělní odpoledne v City Parku promenádou v plavkách. V posledním kole pak mohly dívky zaujmout v osobním rozhovoru s vybranými porotci.

Kritéria pro Českou Miss jsou hodně volná, nejsou dána přesná pravidla, co by dívky měly splňovat. "Jedná se o soutěž krásy, takže dívky by měly být hlavně fotogenické, měly by mít zajímavý obličej, souměrnou postavu. Minimální ani maximální požadavek na výšku nemáme a nezajímají nás ani míry," upřesnila kritéria výběru porotkyně Lenka Cornová. Důležitá ve výběru je ale také povaha dívek, způsob komunikace a musí mít něco navíc, čím porotu zaujme a osloví.

Do pražského semifinále, které se uskuteční 13. prosince nakonec z Jihlavy postoupily čtyři krásky, dvacetiletá Veronika Šloufová z Trnavy u Třebíče, dvaadvacetiletá Barbora Schehrerová z Brna, dvaadvacetiletá Gabriela Kratochvílová z Chotěboře a poslední postupující dívkou je čtyřiadvacetiletá Šárka Stiborková z Kolína. Pokud dívky postoupí i do finále, utkají se v přímém přenosu 23. března na obrazovkách Prima Family.

Česká Miss 2013 získá kontrakt na 1 milion korun. Všechny finalistky soutěže absolvují před finále soustředění na Filipínách. Pokud to některé dívce v neděli v Jihlavě nevyšlo, má ještě šanci zúčastnit se posledních dvou castingů, a to v pondělí v Českých Budějovicích a nebo v úterý v Praze.