Časopis Vogue končí s příliš mladými a příliš hubenými modelkami

Devatenáct šéfredaktorů časopisů Vogue po celém světě uzavřelo dohodu, na jejímž základě chtějí propagovat obraz zdravých modelek. Informuje o tom agentura AP.

Domluvili se, že "nebudou vědomě pracovat s modelkami mladšími 16 let nebo s takovými, které vypadají, jako když trpí poruchou příjmu potravy".

Šéfka amerického Vogue Anna Wintourová

Ředitelé castingů budou na základě této dohody kontrolovat průkazy dívek vybíraných k fotografování, přehlídkám i do reklam.

"Tento krok je pro svět módy velmi důležitý," řekla AP bývalá modelka Sara Ziffová, která v oboru pracuje od svých 14 let a později založila neziskovou skupinu Model Alliance, jejímž cílem je zlepšit pracovní podmínky modelek a přesvědčit módní průmysl, aby se lépe staral o mladé dívky.

"Většina mutací Vogue pravidelně najímá modelky, které jsou nezletilé, a proto závazek časopisu nepracovat s dívkami mladšími 16 let představuje vývoj k lepšímu," dodala. "Doufáme, že další časopisy a módní značky si vezmou z Vogue příklad."

Americká, francouzská, čínská a britská mutace začnou dodržovat nová pravidla od červnového čísla, japonský Vogue se připojí od července.

Karlie Klossovou označoval Vogue za super tělo, podle kritiků je ale příliš štíhlá.

Zdraví modelek a především pak jejich váha se staly předmětem mnoha diskusí, zvláště pak po smrti dvou modelek v letech 2006 až 2007, kterou pravděpodobně způsobila porucha příjmu potravy. Ale dosud se pozornost soustřeďovala hlavně na přehlídková mola.

Některé světové módní přehlídky už přijaly pravidla zakazující práci dívkám pod jistou hranici BMI a také dolní věkovou hranici, která je většinou 16 let. Přesto přetrvává kritika, že svět vybrané módy vytváří nedosažitelný a nerealistický model ženského těla, který má negativní dopad především na snadno ovlivnitelné mladé dívky. Změna toho, co uvidí na stránkách prestižních módních časopisů, by podle psychologů mohla změnit obraz toho, oč mladé dívky - a čím dál tím častěji také chlapci - usilují.

Plnoštíhlé ženy jsou dosud na obálkách časopisů výjimkou

Mnoho časopisů už s velkým humbukem vydalo čísla s normálními modelkami a jejich šéfredaktoři prohlašovali, jak chtějí bojovat proti trendu dětských věšáků na šaty. Po jednom čísle se ale zase vrátily k osvědčené klasice velmi mladých a velmi hubených dívek. Minimálně u otázky věku to teď Vogue může změnit. Co se postavy týká, bude to zřejmě trvat déle. V odpovědi na otázku, kdy už je modelka příliš hubená, se totiž ani jejich čtenáři neshodnou.