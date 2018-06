Časopis Time zvolil osobností roku zakladatele internetového knihkupectví

Bezos založil svou on-linovou společnost, která je jednou z prvních a nyní i největších společností svého druhu na světě, v roce 1994 v Seattlu. Společnost nyní prodává vedle knih i hudební nahrávky, videosnímky, hračky, elektroniku, domácí spotřebiče a spolupracuje též s aukční síni Sotheby's.

"Věříme, že by bylo velkým omylem zaměřit se na krátkodobý zisk, ale na druhé straně dbáme na to, aby podnik přinesl výnos z dlouhodobé perspektivy," řekl Bezos. Amazon.com totiž letos vykáže ztrátu 350 milionů dolarů s tím, že ziskový možná bude až po roce 2002, protože veškeré vydělané peníze investuje do expanze podniku. Podle odborníků se lze jen ptát, jak dlouho si společnost bude moci dovolit expanzi na úkor stabilizace. Bezos k tomu podotkl, že lidé věří v budoucnost internetu a elektronického obchodu, a proto také jsou ochotni do něho investovat.

Časopis Time vybírá osobnosti roku od dvacátých let na základě toho, do jaké míry v dobrém či špatném smyslu ovlivnily vývoj v daném roce. Bezosovým soupeřem byl letos jugoslávský prezident Slobodan Miloševič a myšlenka zařadit jako událost roku masakr na střední škole v coloradském Denveru.

Loni byli osobnostmi roku společně prezident Bill Clinton a nezávislý vyšetřovatel Kenneth Starr, který se jej snažil sesadit z prezidentské funkce za křivou přísahu v aféře kolem stážistky Moniky Lewinské.