Vévodkyně z Cambridge zuří, časopis otiskl její fotky nahoře bez

Bulvární magazín Closer na své webové stránce napsal, že zveřejní snímky třicetileté Kate, jak se během dovolené s Williamem, na které byli minulý týden, sluní bez podprsenky u bazénu v oblasti Luberonu na jihu Francie.

William, který je po svém otci Charlesovi druhým v pořadí na trůn, a Kate jsou nyní na cestě po Dálném východě. Královský pár se o celé věci dozvěděl v pátek ráno.

Oba jsou "smutní a zklamaní" z toho, že bylo narušeno jejich soukromí, řekl královský zdroj stanici BBC.

Kate a William jsou právě na cestě po Dálném východě.

List The Daily Telegraph napsal, že představitelé Williamovy kanceláře hodlají kontaktovat právníky ve Francii. Pokud se ukáže, že snímky jsou pravé, zváží královský pár všechny možnosti, které má k dispozici, řekl listu tento královský zdroj.

"Jednou možností je nechat veřejnost, aby si sama utvořila názor. Druhou možností je obrátit se na naše právníky v Británii a ve Francii, aby si promluvili s Closer a s fotografy," řekl zdroj.

Snímky pořízené teleobjektivem se podle něj vracejí do doby před 15 lety. Narážel na fakt, že v srpnu 1997 v Paříži zahynula Williamova matka, princezna Diana, když se svým milencem ujížděla před novináři.

"Je to zklamání, je to smutné a vrací to čas do doby před 15 lety. Vždy jsme zdůrazňovali, že vévoda a vévodkyně z Cambridge si zaslouží soukromí, zejména když jsou na prázdninách u své soukromé plovárny," řekl královský zdroj.

Podle Closer byly snímky pořízeny, když královský pár byl na zámku královnina synovce, vikomta Davida Linleyho, v Provence. Podle BBC byly snímky nabídnuty i britským listům, které je ale odmítly.

Publikace snímků Kate nahoře bez následují poté, co byl její švagr, princ Harry, vyfotografován nedávno nahý na večírku v Las Vegas. Podle šéfredaktora Closer se nyní Harry bude cítit v tomto směru "méně osamělý".