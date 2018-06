Časopis byl pokárán za zveřejnění fotografií prince Williama

15:50 , aktualizováno 15:50

Britský společenský časopis OK! byl pokárán za to, že bez předchozího svolení zveřejnil fotografie prince Williama na expedici v Jižní Americe. Podle Komise pro stížnosti na tisk tím porušil princovo soukromí. Princ William se v říjnu společně s další asi stovkou mladých lidí vydal na desetitýdenní pobyt do odlehlé oblasti v Chile. Časopis OK!, který se specializuje na celebrity, na fotografiích svým čtenářům ukázal, jak se princ v "maskáčích" a velkým batohem prodírá džunglí.