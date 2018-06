Časem si příroda vynutí sex i v kosmu

Doposud prováděla NASA těhotenské testy pouze v rámci běžné zdravotní kontroly. Časopis The Times se ale zamýšlí i nad tím, čím se asi astronautky se svými manžely zabývají krátce před odletem.Vědci zatím nevědí, jak bude probíhat těhotenství v podmínkách stavu beztíže (o možnosti sexuálního aktu v beztížném stavu zatím vůbec nespekulují). Je proto přirozený předpoklad, že jakmile se těhotenský test ukáže jako pozitivní, bude astronautka při nejbližší příležitosti přesunuta zpět na matičku Zemi.Vědci jsou prozatím přesvědčeni, že pro velké přetížení organismu není člověk ve stavu beztíže schopen sexuálního aktu. Protože se však délka pobytu ve vesmíru prodlužuje, je jim jasné, že si příroda jednoho dne stejně vyžádá své. "Není asi těžké pochopit, na co mám teď největší chuť," řekl ostatně ruský kosmonaut Valerij Poljakov krátce před návratem na Zemi poté, co na vesmírné stanici Mir strávil 14 měsíců.