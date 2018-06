Čas ukáže,kde soukromý majitel prospěl a kde uškodil

* Co památkáři soudí o restitucích? Prospěly nebo uškodily zámkům a hradům?Hodně záleží na tom, kdo restituuje. Nejsou všichni aristokraté. Na druhé straně stát spoustu objektů a věcí v minulých letech zachránil, ale také spoustu zničil. Když se to sečte a podškrtne? S odpovědí bych raději deset let počkala. Čas ukáže.* Vztahy mezi majiteli zámků a památkáři byly zpočátku značně napjaté. Už se situace zklidnila?Není pravda, že restituentům jen komplikujeme život. V aníčkovým ve Lnářích jsme napsali průvodcovský text. Panu Lažanskému v Chyších pomáháme s interiéry. A koneckonců paní Dianě Sternberg-Phipss jsme poskytli sérii fotografií, které byly pořízeny v Častolovicích ihned po znárodnění a z nichž si mohla udělat přesný obraz o tehdejší situaci. Její návrat bezesporu zámku prospěl, stejně jako návrat pana Bartoně do Nového Města. O osud těchto památek se nestrachujeme.* A o které se tedy strachujete?Pro některé restituenty to bylo velké sousto. Lobkowiczové prodali Vysoký Chlumec a ten je dodnes uzavřen. Také bratři Čerychové se zbavili Nových Hradů u Vysokého Mýta a jeho vnitřní zařízení rozprodali po pražských starožitnictvích. Nový majitel se sice pokouší zámek zpřístupnit, ale de facto nemá co ukazovat.* To nemáte v rukou nástroj, který by rozprodávání sbírek zabránil?Současná legislativa pouze zakazuje jejich vývoz za hranice.soud, i kdyby však ColloredoMansfeldové vyhráli, věřím, že si uvědomují nedělitelnost unikátní sbírky a místa, kde byla vytvořena. Nicméně, velmi by se nám hodil tzv. fideikomis, který si kdysi zřídili sami aristokraté. Podle něho rodový majetek dědil většinou prvorozený syn a ostatní byli vypláceni. Bohužel, fideikomis byl ve dvacátých letech zrušen, a tak není možné zabránit občasnému dělení majetku.* Nemůže v takové situaci vymoci stát?Stát může vykupovat památky ve velmi omezené míře.* Dříve byly zámky spíše za muzea, dnes nezřídka slouží ijako hotely. Znovu se zeptám škodí či prospívá to památkám?Jsou prostory, kde se pohostinské aktivity mohou realizovat, ale určitě by se to nemělo týkat historického fondu mobiliárního nebo stylových interiérů. V e světě je běžné, že se tyto části ctí a šetří. Doufejme,že ani u nás tomu nebude jinak.