Čas na něco dobrého k šálku kávy

Zákusek by měl lahodit nejen žaludku, ale i oku.

Po důkladně proslazených Vánocích přijde k chuti jemné slané pečivo, různé tyčinky se sýrem, mákem nebo sezamem. Na jaře lákají ovocné koláče, v letním žáru nejlépe osvěží zmrzlina se šlehačkou, k podzimním plískanicím se hodí vydatné ořechové a těžší čokoládové dorty.Pokud zvete na kávu dávnou přítelkyni, už nejspíš víte, čím ji potěšit. Když ale chcete ohromit vzácnou zahraniční návštěvu nějakou typicky českou dobrotou, buď vypleníte samoobsluhu a navršíte na stůl lázeňské oplatky, hořické trubičky nebo tatranky či pardubické perníčky a budete jen žasnout, jak rychle mizí, nebo se pustíte jako příkladná hospodyňka do něčeho komplikovanějšího. "Světoví experti považují za zvláštnost české kuchyně teplé moučníky," vysvětluje šéfkuchař Stanislav Janda z českokrumlovského hotelu U zlatého anděla." Hitem jsou palačinky s lesním ovocem a zmrzlinou, povidlové taštičky, dukátové buchtičky s pravým vinným šodó anebo makový nákyp. Mák je vůbec v zahraničí dost neobvyklá surovina."Čím víc si potrpíte na silnou a hořkou kávu, tím sladší k ní můžete mít dezert. Na to přišli už orientální cukráři, kteří si štíhlé linie nikdy nepovažovali, a své ženy přímo vykrmovali. Skvostnou ukázkou jejich sladké filozofie zůstává stále tradiční lahůdka baklava, jíž lze servírovat jen velmi malé kousky, zato vydatné a báječné chuti. Její příprava je celkem jednoduchá, zvlášť když lze koupit už hotové listové těsto. Balíček rozválíte na čtyři stejné pláty. Smícháte 250 gramů rozsekaných vlašských ořechů se dvěma polévkovými lžícemi strouhanky, dvěma lžícemi cukru a kořením: půl lžičkou skořice a trochou mletého hřebíčku. Do formy postupně kladete jeden plát listového těsta, potřete máslem a ořechovou náplní, pak druhý plát, opět náplň a na závěr dva pláty těsta, proložené jen máslem. Upečete v troubě předehřáté na 180 stupňů do zlatohněda. Asi po čtyřiceti minutách zmírníte teplotu a dopékáte deset až dvacet minut. Sto gramů cukru pak povaříte s 0,1 litru vody, dvěma polévkovými lžícemi medu a šťávou z poloviny citronu. Můžete přidat i nastrouhanou citronovou kůru. Baklavu ve formě zalijete tímto horkým sirupem a před podáváním necháte vystydnout.Jak kávu s moučníkem podávat?* Správně se má káva servíro vat spolu se sklenkou minerálky či sody, protože sama spíše žízeň vyvolává, než hasí. Dále by nemělo ch ybět mléko či smetana, cukr nebo umělé sladidlo, a tedy i kávo vá lžička. Ta slouží k zamíchání kávy, při pití se samozřejmě odloží na talířek, ale do dezertu se s ní nepouštějte.* Zákusek je na dezertním talířku a patří k němu zvláštní dezertní lžička či vidlička a ubrousek.* Teplé moučníky se konzumují dezertní lžící v pravé ruce,m ůžete si pomáhat vidličkou v levé.* K oláče, bábovku a další pečivo m ůžete brát přímo do ruky.* P okud je součástí dezertu ovoce i s peckou, vyplivněte ji decentně na lžičku a s její pomocí odložte na talířek. Nikdy ji nevyplivujte přímo do dlaně!Oblíbeným moučníkem je v českokrumlovském hotelu U zlatého anděla mako vé soufflé neboli nákyp: Čtyři housky z minulého dne nakrájíte na kostičky,namočíte do 0,2 litru mléka a rozmixujete. Dále potřebujete 90 gramů másla, 80 gramů moučko vého cukru a 4 žloutky, které vymícháte, přidáte strouhanou kůru z 1 citronu, 60 gramů mletého máku 40 gramů spařených rozinek a rozmixovanou housku. Do vzniklé hmoty přimícháte tuhý sníh ze 4 bílků a 20 gramů moučko vého cukru a hmotou naplníte asi do 2/3 vymaštěné a strouhankou vysypané formy. V e vodní lázni vaříte asi půl hodiny a vyklopíte.