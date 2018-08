Myslela jsem, že táta vyrábí palačinky, říká dcera Michaela Douglase

„Když jsem byla mladší, nelíbilo se mi, když mě spojovali s jeho příjmením, když mluvili o dynastii Douglasů. Nejvíc mě znepokojovalo, že si lidé myslí, že kvůli tomu vůbec nemusím tvrdě pracovat. Že všechno, co dělám, mám zadarmo. Přitom mám upřímně pocit, že je to naopak. Cítím, že musím lidem neustále dokazovat, že nejsem jen dcera svých rodičů,“ prohlásila Carys Douglasová.

Přestože s bratrem Dylanem (17) vyrůstali relativně v klidu a mimo svět reflektorů, pamatuje si, jak je jednou naháněli paparazzi. „Byla jsem naštvaná. Paparazzi nastoupil v metru a sedl si přímo naproti mě. Bylo mi šest let. Byla jsem zmatená,“ přiznala.

Carys také prozradila, že když byla malá, dlouho nevěděla, že je její otec slavnou hollywoodskou hvězdou. „Myslela jsem, že můj otec vyrábí palačinky. Nevěděla jsem, že je herec. Opravdu,“ řekla Carys pro magazín Town&Country.

Catherine Zeta-Jonesová v minulosti připustila, že její děti budou čelit obrovskému tlaku, pokud se rozhodnou následovat rodiče v hereckém průmyslu. Trvá však na tom, že Carys a Dylan jsou oba velice ambiciózní, chtějí se prosadit a být úspěšní.

„Víte, já vím, že to pro ně bude těžké, protože mají za vzor svého dědečka Kirka Douglase, mě a Michaela. Ale jsou fakt dobří a mají na to. Každý rok jezdí na letní herecké tábory, kde studují muzikály a učí se nové hry, milují to. V tomto oboru mají rozhled, takže pokud chtějí být herci, vědí, co je čeká, čím si musí projít. Myslím si, že mají talent,“ dodala herečka.

Michael na archivním snímku se svojí manželkou (10/2016):