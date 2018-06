Princezna Leia z Hvězdných válek je znovu ve formě, zhubla 18 kilo

"Drží dietu od té doby, co byla obsazena do filmu, protože ví, že musí být dokonalá, takže vypadá úžasně. Je nadšená, jako my všichni, protože milujeme Hvězdné války," řekla pro televizi Extra Debbie Reynoldsová, která je také herečkou a proslavil ji film Zpívání v dešti.

Ještě loni byla Fisherová při těle, ale problém s tím neměla. Na festivalu v Benátkách na červeném koberci fotografům vesele pózovala ze všech stran. Nyní se to ale změnilo.

"Jsem ráda, že se dělá nový film, protože mi domů poslali trenéra, takže můžu mít dobrou postavu," dodala Fisherová.

Herečka výrazně zhubla už v roce 2011 a shodila tenkrát 23 kilo. Kvůli jojo efektu ale opět přibrala.

Kromě Fisherové se z původní sestavy v novém filmu objeví také Harrison Ford coby Han Solo, nebo Mark Hamill jako Luke Skywalker. Nebudou ale chybět ani nové tváře (více zde).

Podle listu Variety má natáčení začít již během května, více než třicet let poté, co se hrdinové Star Wars sešli při vzniku Návratu Jediho. Režisér J. J. Abrams přiznal, že upravil scénář, premiéru slíbil na 18. prosince 2015.



