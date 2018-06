Carrey sbírá obětem milion dolarů

Veselá historka z natáčení.

Před pár dny oznámil zpěvák Michael Jackson, že společně s kapelou Destiny´s Child a Nickem Carterem z Backstreet Boys uspořádá benefiční koncert. Díky písni "What More Can I Give" chtějí dát dohromady 50 milionů dolarů pro všechny, kteří přežili, a pro rodiny zemřelých. Dobročinné akce chtějí uspořádat také popová zpěvačka Britney Spearsová a Whitney Houstonová.