Carrey: Nenechám Renée upláchnout

"Nenechám si Renée jen tak upláchnout. Myslím, že jsem byl na dobré cestě, jak její srdce opět přimět, aby mě milovalo. A budu pokračovat," řekl Jim Carrey.

Dvaačtyřicetiletý herec se snaží znovu oživit milostný vztah s oscarovou kráskou pomocí denních dlouhých "přátelských" rozhovorů po telefonu.

"Vím, že si to Jim neustále nepřipouští, ale s jejich vztahem je nadobro konec. Renée nevidí jediný důvod, proč by se k němu měla vracet. On si to ale nenechá vysvětlit," uvedla hereččina přítelkyně.

Jim Carrey prožil s Renée Zellwegerovou více než roční vztah kolem roku 1999 poté, co se blíže poznali při natáčení filmu Já, mé druhé já a Irena.

"Tajemství našeho vztahu s Jimem se skrývá za obrovskými telefonními účty a nespočtem e-mailových zpráv. Webovou kameru jsem ještě nezkusila, ale myslím, že se tomu časem nevyhnu. Svoji novou lásku ale prožívám naplno, a nejen ´po drátě´," konstatovala Renée Zellwegerová, která se naposledy objevila ve filmu Návrat do Cold Mountain.