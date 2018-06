Carradine z filmu Kill Bill možná zemřel při orgasmu, sebevraždu vylučují

Protagonista filmů Quentina Tarantina Kill Bill či televizního seriálu Kung Fu byl nalezen se šňůrou omotanou kolem krku a penisu. Policie nejdříve přišla s podezřením na sebevraždu, tu však kategoricky zpochybnili manažeři 72letého herce. "Skutečně oceňoval všechno, co život nabízel... a tohle není něco, co by si David provedl," poznamenala členka jeho manažerského týmu Tiffany Smithová k teorii o sebevraždě. - čtěte David Carradine, padouch z filmu Kill Bill, se v Thajsku oběsil

Nyní tedy policie vyšetřuje, jestli šlo o sebevraždu, udušení, případně o selhání srdce v důsledku orgasmu. Lékaři dnes dokončili pitvu Carradineova těla, policie ale její výsledky zatím nesdělila.

Herec podle agenturních informací v Bangkoku zahájil natáčení filmu Stretch a v hotelu bydlel od neděle. Zatím není jasné, jestli Carradine zemřel ve středu, nebo ve čtvrtek - pokojská jeho tělo našla na toaletě až ve čtvrtek odpoledne.

Po skončení natáčení akčního filmu čekalo na Carradinea ještě několik projektů, upozornila Smithová.

David Carradine byl členem vážené hollywoodské herecké rodiny, k níž patřil jeho otec, představitel charakterních rolí John Carradine, a nevlastní bratři Keith a Robert. Zahrál si ve více než stovce celovečerních filmů pod vedením takových režisérů jako Martin Scorsese, Ingmar Bergman či Hal Ashby.

Jeho neznámější filmovou postavou, která ho zároveň proslavila, je šaolinský kněz Kwai Chang Caine v televizním seriálu Kung Fu (1972-1975).

Seriál zaznamenal velký úspěch a Carradine se k tomuto projektu ještě několikrát vrátil. Nejprve v roce 1986 filmem Kung Fu, v němž se sešel s Brandonem Leem, a podruhé v roce 1992, kdy se začal natáčet seriál Kung Fu: Legenda pokračuje.

Na výsluní slávy se vrátil v posledních letech v titulní roli ve dvoudílné sáze Quentina Tarantina Kill Bill (2003 a 2004).

Po natočení Kung Fu zůstala neměnná jedna věc - Carradineův zájem o orientální byliny, cvičení a filozofii. Napsal své paměti nazvané Spirit of Shaolin a pokračoval v natáčení instruktážních videí o tai-či a dalších bojových uměních.