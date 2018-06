Carradine měl rád zvrácený sex, tvrdí jeho bývalá manželka

Třetí z jeho pěti žen potvrdila serveru Thesun.co.uk, že si Carradine liboval v podivných sexuálních hrátkách. Jensenová popsala i situaci, kdy se jednou vrátila domů a našla svého manžela ve sklepě, kde se přivázal, jako by byl ukřižovaný. Na otázku, co to dělá, údajně jen odpověděl, že by si dal sendvič. "Byl to báječný muž, až na tyhle podivné okamžiky," tvrdí Jensenová.

Carradineova bývalá žena dále prozradila, že si herec liboval ve zvráceném sexuálním životě a pravidelně sám sebe přivazoval ve své ložnici. Podle jejích slov byl Carradine posedlý neobvyklými autoerotickými praktikami.

Další z jeho libůstek byla jízda na koni bez sedla pouze v plavkách, aby zvýšil sexuální potěšení. Údajně se také pokoušel sám sebe utopit v bazénu.

David Carradine se v Thajsku oběsil Thajské noviny otiskly fotografii oběšeného herce

Jensenová navíc popsala jeden z mnoha večerů, kdy měli na večeři pozvané své přátele. Jakmile ale hosté přišli, Carradine se přivázal ve sklepě a trval na tom, že tam zůstane. Jensenová byla nucena nosit mu do suterénu jídlo a víno. Teprve po několika hodinách se Carradine odvázal a šel si užít party s přáteli.

Jensenová byla za hollywoodskou hvězdu vdaná od roku 1988, rozvedli se po devíti letech manželství. Jak ale tvrdí, Carradine byl láska jejího života a vždycky bude. Přiznala, že jí manželovo chování přišlo trochu podivné, ale přehlížela ho kvůli jejich hluboké lásce. - čtěte Carradine z filmu Kill Bill možná zemřel při orgasmu, sebevraždu vylučují

Protagonistu filmů Quentina Tarantina Kill Bill či televizního seriálu Kung Fu nalezla hotelová pokojská se šňůrou omotanou kolem krku a penisu. Policie nejdříve přišla s podezřením na sebevraždu, tu však kategoricky zpochybnili manažeři 72letého herce. "Skutečně oceňoval všechno, co život nabízel... a tohle není něco, co by si David provedl," poznamenala členka jeho manažerského týmu Tiffany Smithová k teorii o sebevraždě. Rodina herce však zažádala, aby se vyšetřování příčiny smrti účastnila i FBI. Příbuzní tak chtěli vyloučit spekulace o sebevraždě.