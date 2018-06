Karl Lagerfeld: Carole Middletonová je víc sexy než její dcery

Matka manželky prince Williama Catherine a Pippy Midletonové je podle návrháře plná energie.

"Myslím, že Carole je velmi sexy. Myslím, že matka je víc sexy než dcery," řekl Lagerfeld pro list Grazia.

Není to však poprvé, co se Lagerfeld vyjadřoval k rodině Middletonových. Nedávno o Pippě prohlásil, že by měla ukazovat jen zadek, který ji proslavil na sestřině královské svatbě.

Vévodkyně z Cambridge Catherine, její sestra Pippa a matka Carole Middletonová

"Kate Middletonová má hezkou postavu a je pravou holkou pro toho kluka. Mám rád takový druh ženy, mám rád romantické krásky. Na druhou stranu její sestra hrozně bojuje. Nemám rád obličej její sestry. Měla by ukazovat jen zadek," citoval Lagerfelda list The Sun.

Návrhář se teď snažil svá slova zmírnit. Prý se mu nelíbí jen styl líčení Pippy Middletonové a ne celý její obličej.

VIDEO: William a Kate se pořádně zapotili při tanci. Podívejte se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vévodkyni z Cambridge však poslední dobou mnohem víc než podobná prohlášení trápily fotografie z dovolené, na kterých je nahoře bez. Soud ve Francii zakázal jejich publikování (více zde). S princem Williamem jsou na zámořské cestě po Asii a Tichomoří a na ostrově Tuvalu předvedli také své taneční dovednosti.