Matka Kate dala první rozhovor: Bála jsem se, že dcery ztratím

Carole Middletonová v rozhovoru pro The Telegraph přiznala, že si nesmírně váží toho, že její rodina dokázala společně vybudovat byznys, který letos slaví 30. výročí od svého založení. Z malého obchodu vyrostla prosperující firma Party Pieces s desítkami zaměstnanců a v přepočtu zhruba devíti miliony korun ročního zisku.

Middletonová svým obchodem žije, ale rodinu staví jednoznačně na první místo. „Všichni vědí, že má rodina, děti a teď i naše vnoučata pro mě jsou a vždy budou nejdůležitější. Nejvíce ze všeho jsem se vždy bála toho, že své dcery jednou ztratím, ale rodina stále pevně drží pospolu. Možná více, než kdy jindy. Jsme tu jeden pro druhého a jsme si velice blízcí. Mám úžasné děti a jsem velice pyšná na ně i na jejich partnery,“ svěřila se.

Middletonovi jsou neurození a vždy se živili normální prací a posledních třicet let i podnikáním. Michael Middleton (69) poznal svou budoucí ženu Carole v British Airways, kde oba dělali stevardy. Když pak byla Carole těhotná a čekala dceru Kate, rozjela podnikání: balíčky pro dětské oslavy.



Pro obchod kdysi pracovaly i dcery Kate a Pippa a syn James. Ti se v roce 1989 společně objevili i na titulní stránce jednoho z prvních prodejních katalogů. Kate a Pippa kdysi dokonce společně vytvořily webovou stránku obchodu. Kate navrhla její design a Pippa následně vytvořila webový obchod.

Middletonová se v rozhovoru zmínila také o svých vnoučatech, princích Georgeovi a Louisovi, princezně Charlotte a synovi dcery Pippy Arthurovi. „Vánoce jsme jako rodina obvykle trávili návštěvou mše. Následovala společná procházka. Před slavnostní večeří jsme si pak vychutnali předkrm v podobě uzeného lososa a šampaňského. S vnoučaty teď některé naše rituály budeme muset nejspíše trochu urychlit a přeorganizovat,“ říká babička budoucího krále prince George.



Princ Philip, Carole Middletonová, královna Alžběta II. a Camilla, vévodkyně z Cornwallu po svatebním obřadu Kate Middletonové a prince Williama (29. dubna 2011)

Ta se jako první tchyně v historii v roce 2013 nastěhovala do Kensingtonského paláce, aby mohla být nablízku své těhotné dceři Kate. Pomáhala jí překonávat zdravotní obtíže a částečně zastávala i úlohu chůvy.

Babička Middletonová je známa tím, že svá vnoučata moc nerozmazluje. Naopak si přeje, aby se všem dostalo stejné výchovy, jako má kterékoli jiné britské dítko z dobré rodiny. „Nemůžete je začít učit, co je to pokora, až jim bude třináct let. Musí se s tím začít okamžitě,“ říká přesvědčeně.

Na Middletonovou se prý její děti občas koukají skrz prsty. Velice totiž miluje divoké oslavy a party. „Je to tak. Jsem zkrátka noční sova a mám moc ráda večerní akce,“ přiznává matka vévodkyně Kate.